Erdogan oder Kilicdaroglu: Türken in Deutschland haben die Wahl

Erdogan oder Kilicdaroglu: Türken in Deutschland haben die Wahl

Sa., 20.05.2023, 16.53 Uhr

In Deutschland hat die Stimmabgabe für die Stichwahl um das türkische Präsidentenamt begonnen. Insgesamt sind rund 1,5 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, sich an den Urnen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu zu entscheiden. AFPTV hat mit Wählerinnen und Wählern beim türkischen Konsulat in Berlin gesprochen.

Video: Politik