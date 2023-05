Afrikanische Staatschefs wollen auf Friedensmission nach Moskau und Kiew reisen

Di., 16.05.2023, 18.54 Uhr

Sechs afrikanische Staatschefs wollen sich nach Angaben aus Südafrika um eine Friedenslösung zwischen Russland und der Ukraine bemühen. Die Staatschefs wollten "so bald wie möglich" nach Russland und in die Ukraine reisen, kündigte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa in Kapstadt an.

