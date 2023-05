Zivilschutzübungen: Südkorea probt für den Ernstfall

Di., 16.05.2023, 18.23 Uhr

Angesichts der wachsenden Bedrohung durch Nordkorea wurden in Südkorea nach sechs Jahren erstmals wieder landesweite Zivilschutzübungen in öffentlichen Einrichtungen und Schulen erprobt. Die Menschen sollen so lernen, wie sie sich im Falle eines Luftangriffs verhalten sollen.

Video: Politik