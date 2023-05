OSZE bemängelt niedrige Wahlbeteiligung in türkischen Erdbebengebieten

Mo., 15.05.2023, 20.24 Uhr

Nach der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bemängelt, dass die Wahlbeteiligung in der türkischen Region, in der sich jüngst ein schweres Erdbeben ereinete, sehr niedrig war.

