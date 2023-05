Serbien: Autobahn-Blockade nach Schusswaffenangriffen

Sa., 13.05.2023, 12.53 Uhr

Nach zwei Schusswaffenangriffen in Serbien mit insgesamt 17 Toten haben in Belgrad zehntausende Menschen eine Autobahn blockiert. Die Demonstranten forderten ein Ende der Gewaltverherrlichung in Medien und den Rücktritt hochrangiger Politiker.

