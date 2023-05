Ukraine-Krieg: EU-Außenbeauftragter drängt Peking zu Einflussnahme auf Moskau

Fr., 12.05.2023, 16.23 Uhr

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell macht Druck auf die Regierung in Peking, Russland zu einem Frieden in der Ukraine zu veranlassen. "Wir können keine normale Beziehung mit China haben, wenn China nicht seinen starken Einfluss auf Russland nutzt, um diesen Krieg zu beenden", sagte Borrell in Stockholm.

