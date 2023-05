Selenskyj drängt EU zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen

Di., 09.05.2023, 18.23 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat anlässlich des Besuchs von EU-Kommissionspräsidentin Urusla von der Leyen in Kiew die EU-Staaten aufgefordert, die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beschließen. Die EU-Kommission will im Herbst zunächst einen Bericht über den Stand der Reformen in der Ukraine vorlegen.

