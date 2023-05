Baerbock: Putin "schändet" Gedenken an Opfer des Zweiten Weltkriegs

Di., 09.05.2023, 16.53 Uhr

Bundesaußenminsterin Annalena Baerbock (Grüne) hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen, das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg zu instrumentalisieren. Mit dem Krieg gegen die Ukraine "schände" er das Gedenken an die Opfer, sagte Baerbock auf einer Pressekonferenz mit ihrem chinesischen Kollegen Qin Gang in Berlin.

Video: Politik, Krise, Krieg, Konflikt