"Nicht mein König": Monarchiegegner demonstrieren in London

Sa., 06.05.2023, 16.23 Uhr

Nicht jeder ist in Jubelstimmung am Tag der Krönung des britischen Königs Charles III.: In London haben sich hunderte Monarchiegegner versammelt, die Plakate in die Höhe halten und Parolen wie "Nicht mein König" rufen. Monarchieanhänger haben kein Verständnis für sie.

