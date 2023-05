Serbien: Entwaffnungskampagne nach blutigen Schusswaffenagriffen geplant

Fr., 05.05.2023, 16.25 Uhr

Nach zwei Schusswaffenangriffen in Serbien mit insgesamt 17 Todesopfern hat Staatschef Aleksandar Vucic eine großangelegte Entwaffnungskampagne für den Balkanstaat angekündigt. Auch als Folge der Jugoslawien-Kriege in den 90er- Jahren sind in der Region viele Waffen im Umlauf.

