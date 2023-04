Israels Botschafter: Proteste in der Heimat zeigen Stärke der Demokratie

Mi., 26.04.2023, 12.24 Uhr

Die seit Wochen andauernden Proteste gegen die Justizreform in Israel sind nach den Worten des israelischen Botschafters in Deutschland vorbildhaft für das Funktionieren der Demokratie in seinem Land. Die Proteste würden die politische Diskussion voranbringen, sagte Ron Prosor im AFPTV-Interview.

