Harry Belafonte ist tot

Di., 25.04.2023, 20.23 Uhr

Der legendäre US-Sänger, Schauspieler und Bürgerrechtsaktivist Harry Belafonte ist im Alter von 96 Jahren bei sich zu Hause in New York an Herzversagen gestorben

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Justiz, Kriminalität, Kultur, Kunst, Unterhaltung, Politik