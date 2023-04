Syrer soll Anschlag geplant haben – Festnahme

Hamburg. In Hamburg ist am Dienstag ein 28-jähriger Syrer festgenommen worden. Er soll einen Sprengstoffanschlag geplant haben. Das ist bekannt.

In Hamburg hat die Polizei am Dienstag einen Mann aus Syrienfestgenommen. Dem 28-jährigen wird vorgeworfen, "aus einer radikalislamistischen und dschihadistischen Grundhaltung" heraus einen Anschlag geplant zu haben, gaben das Bundeskriminalamt, das Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg bekannt. Ein Bruder des Mannes soll in Bayern leben und ihn unterstützt beziehungsweise in seinem Vorhaben bestärkt haben.

Wollte Sprengstoffgürtel bauen: Syrer in Hamburg festgenommen

Den Angaben der Behörden zufolge planten die Brüder einen Anschlag mit einem selbstgebauten Sprengstoffgürtel. Im Visier hätten sie dabei "zivile Ziele" gehabt. Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel gibt es aber offenbar nicht. Für sein Vorhaben hatte sich der Mann in Hamburg in den vergangenen Wochen über Ebay und andere Anbieter mit verschiedenen Materialien zur Herstellung von Sprengstoff eingedeckt.

Gegen den 28-Jährigen liegt ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg wegen Terrorismusfinanzierung vor, heißt es von den Behörden weiter. Bei der Festnahme seien am Dienstagvormittag mehrere Objekte in Hamburg und Kempten (Bayern) durchsucht und Beweismittel sichergestellt worden. An der Aktion waren 250 Polizistinnen und Polizisten beteiligt. (nfz)