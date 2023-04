Holocaust-Gedenktag in Israel

Di., 18.04.2023, 16.23 Uhr

Am Holocaust-Gedenktag "Jom HaSchoa" steht das Leben in Israel für zwei Minuten still. Sirenen heulen, um an die von die Nationalsozialisten ermordeten Juden zu erinnern.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Wissenschaft, Technik, Forschung