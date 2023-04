Brokstedt nach tödlicher Messerattacke im Zug- Es ist furchtbar

In Brokstedt in Schleswig-Holstein konnten am Mittwoch Zeugen und die Polizei einen Mann in einem Zug überwältigen, der zuvor wahllose auf Passagiere eingestochen hatte. Die Einwohner sind entsetzt über die Bluttat mit zwei Toten und mehreren Verletzten.

