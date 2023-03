König Charles trifft Merkel: Warum Scholz das Bankett schwänzte

Berlin Beim Staatsbankett am Mittwoch saß Ex-Kanzlerin Merkel neben König Charles, während vom Kanzler jede Spur fehlte. Warum fehlte Scholz?

Jubel am Brandenburger Tor und herzliche Begrüßungsworte des Bundespräsidenten: Der neue britische König Charles III. und seine Frau Camilla haben in Berlin ihren dreitägigen Staatsbesuch begonnen. Für Charles ist es die erste offizielle Auslandsreise als König.

Seit Mittwochnachmittag befinden sich König Charles III. und seine Gemahlin Camilla in Berlin. Drei ganze Tage verbringt das britische Königspaar in Deutschland, wobei die Royals zahlreiche Termine wahrnehmen.

Am ersten Abend in der Bundesrepublik lud Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Staatsbankett ins Schloss Bellevue ein. Dabei überraschte die bunt gemischte Gästeliste, bestehend aus Politikern als auch Entertainerinnen und Entertainern.

König Charles III. spricht beim Staatsbankett im Schloss Bellevue. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa

Neben Friedrich Merz (CDU), Christian Lindner (FDP), Robert Habeck (Grüne) und selbst Angela Merkel waren auch "Let's Dance"-Berühmtheit Motsi Mabuse und Tote-Hosen-Frontmann Campino eingeladen. Umso mehr stellte sich die Frage: Wo war eigentlich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)?

König Charles in Berlin: Warum fehlte Scholz?

Die Bilder vom glamourösen Dinner zeigen eine gut gelaunte Ex-Kanzlerin, die sich beim Vier-Gänge-Menü köstlich mit dem britischen Monarchen amüsiert. Wieso aber nahm Merkels Nachfolger nicht ebenfalls am Tisch Platz? Das Kanzleramt klärt auf.

"Der Bundeskanzler ist bei solchen Banketts mit ausländischen Staatschefs grundsätzlich nie dabei", heißt es von Scholz' Sprecher Steffen Hebestreit auf Anfrage von t-online.

König Charles III. und Angela Merkel beim Staatsbankett am Mittwoch. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa

Staatsbankett für Charles III.: Kritik an Scholz

Das Fehlen des Kanzlers wird von britischen Medien dennoch stark kritisiert. Vor allem "The Times" stößt der offiziell leere Terminkalender des Kanzlers übel auf.

Tatsächlich gibt es keine offizielle Regel, die besagt, dass der Kanzler nicht am Staatsbanketts hätte teilnehmen können. Vor rund acht Jahren nahm immerhin auch die damalige Kanzlerin am Bankett im Schloss Bellevue zu Ehren von Queen Elizabeth II. teil. Wie beim jüngsten Bankett saß Merkel auch 2015 am königlichen Tisch.

Auch wenn sich der Kanzler und der König nicht am gedeckten Tisch des Schlosses unterhalten haben, sollen sich die Herren noch sehen: Medienberichten zufolge sei bereits für Donnerstag ein Treffen und Gespräch unter vier Augen geplant.

