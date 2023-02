Flüchtlingspolitik: Ehrung für Merkel in Elfenbeinküste

Mi., 08.02.2023, 19.23 Uhr

Für die Aufnahme von mehr als 1,2 Millionen Flüchtlingen in Deutschland ist Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem Unesco-Friedenspreis ausgezeichnet worden. Merkel nahm dazu an einem Festakt in Yamoussoukro, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, teil.

