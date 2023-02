Klingbeil verurteilt Angriff auf die Demokratie in Brasilien

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat nach der Erstürmung des Kapitols in Brasilien die Solidarität seiner Partei mit der brasilianischen Schwesterpartei PT von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bekräftigt. Bei einer Pressekonferenz in der SPD-Parteizentrale in Berlin sagte Klingbeil, die größte Gefahr für die Demokratie komme von rechts außen.

