USA: Donald Trumps Unternehmen wegen Steuerbetrug schuldig gesprochen

Neue Schwierigkeiten für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump: Ein Gericht in New York sprach das Immobilienunternehmen des Politikers und Unternehmers unter anderem wegen Steuerbetrugs schuldig. Die Jury entschied nach etwa zweitägigen Beratungen, dass das Unternehmen in allen 17 Anklagepunkten schuldig sei. Das teite der oberste Staatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, am Dienstag mit. Das Strafmaß wird aller Voraussicht nach am 13. Januar 2023 verkündet.

Donald Trump selbst war nicht angeklagt, wohl mehrere seiner Unternehmen, unter anderem die Trump Organization. Der ebenfalls angeklagte langjährige Finanzchef des Unternehmens, Allen Weisselberg, hatte sich in dem Prozess schuldig bekannt.

Weisselberg hatte bei seiner Aussage eingestanden, dass er und andere Angestellte jahrelang systematisch den Fiskus hintergangen hätten. Vergünstigungen wie Luxusautos und teure Wohnungen seien nicht versteuert worden. Damit entging der heute 75-Jährige einer möglichen Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. Er musste stattdessen insgesamt knapp zwei Millionen US-Dollar an fälligen Steuern und Strafe zahlen und erhielt fünf Monate Haft sowie fünf weitere Jahre auf Bewährung. (dpa/reba)

