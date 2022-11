China: Proteste gegen Null-Covid-Politik weiten sich aus

So., 27.11.2022, 17.23 Uhr

In China entlädt sich der Widerstand gegen die strikte Null-Covid-Politik zunehmend in regierungskritischen Protesten. In den Metropolen Peking und Shanghai gingen zahlreiche Menschen mit weißen Papierzetteln gegen die strenge Zensur auf die Straßen. Auch Rufe nach einem Rücktritt von Staatschef Xi Jinping wurden laut.

