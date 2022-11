Migranten in Deutschland: Schnellere Einbürgerung?

Kürzere Wartezeiten, Sonderregeln für Kinder und ältere Menschen, Recht auf Beibehalten der alten Staatsbürgerschaft: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will offenbar die Bedingungen für Einbürgerungen in Deutschland erleichtern. Wie die „Bild“-Zeitung am Freitag unter Berufung auf eine Schaltkonferenz des Ministeriums mit den zuständigen Ressorts der Bundesländer berichtet, sollen zum Beispiel in Deutschland geborene Kinder von ausländischen Eltern automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren „seinen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt“ in Deutschland hat.

Migration: Einbürgerung soll schneller möglich sein

Dem Bericht zufolge soll die Dauer bis zur Einbürgerung von derzeit acht auf fünf Jahre verkürzt werden. Bei „besonderen Integrationsleistungen“ sei eine Einbürgern bereits nach drei Jahren möglich, zitiert „Bild“ Teilnehmer der Besprechung. Was damit gemeint ist, wurde zunächst nicht bekannt. Auch soll die Pflicht zur Aufgabe der bisherigen Staatsbürgerschaft entfallen. Lesen Sie auch: Warum das europäische Asylsystem scheitert

Menschen ab 67 Jahren sollen Faesers Plänen zufolge nicht mehr die bisher verlangten Sprachnachweise vorlegen müssen. Stattdessen soll künftig die "Fähigkeit zur mündlichen Verständigung" ausreichen. Bisher musste man für die Einbürgerung außerdem umfangreiche Kenntnisse über die Bundesrepublik nachweisen. Diese Anforderung soll künftig für Seniorinnen und Senioren gestrichen werden. Mehr zum Thema: Migrationsexperte warnt angesichts des Ukraine-Krieges vor „historischem Fluchtwinter“

Entschieden ist aber noch nichts: Das Gesetzesvorhaben steht noch ganz am Anfang, die Ampel-Koalition muss sich noch intern darüber verständigen. Doch schon jetzt gibt es Kritik vonseiten der Opposition. "Der deutsche Pass darf nicht zur Ramschware werden", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU). Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrea Lindholz (CSU) sagte, Migrantinnen und Migranten in Deutschland würde damit "ein großer Anreiz genommen, sich zu integrieren". (mja/mit afp)

