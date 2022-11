Hatice Cengiz: Khashoggi-Witwe mit dringender Warnung an Deutschland

Hatice Cengiz hat Unglaubliches erlebt. Die türkische Journalistin und Nahostexpertin ist die Witwe des getöteten „Washington Post“-Kolumnisten Jamal Khashoggi, der am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet wurde. Bis in die Abendstunden wartete sie vor dem Konsulat – ohne zu ahnen, was drinnen geschah. Seit diesem Tag setzt sich Hatice Cengiz für die Aufklärung des Falls ein und kämpft dafür, dass diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die den brutalen Mord an ihrem Verlobten zu verantworten haben.

Beim Bundesbezirksgericht in Washington D.C. hat Hatice Cengiz zusammen mit der Organisation „Democracy for the Arab World Now“ (DAWN) eine Zivilklage gegen den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman eingereicht. Es geht in der Klage um den Vorwurf, Jamal Khashoggi sei auf Befehl von Mohammed bin Salman gefoltert, ermordet und zerstückelt worden. Auf Einladung der Helmut-Schmidt-Stiftung ist sie nach Deutschland gereist, spricht unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: Sie warnt vor jeder Art von Abhängigkeit von Saudi-Arabien.

Frau Cengiz, ihr Verlobter Jamal Kashoggi wollte am 2. Oktober 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul Dokumente abholen, um Sie heiraten zu können. Hatten er oder Sie Befürchtungen, dass ihm dort etwas passieren könnte?

Hatice Cengiz: Weder er noch ich hatten irgendeine Vorahnung. Es war ja nicht sein erster Besuch im Konsulat, wir waren drei Tage zuvor schon dort. Außerdem hatte mir Jamal erzählt, dass die Stimmung beim ersten Mal gut war, dass er sehr warmherzig empfangen wurde. Er fühlte sich glücklich und entspannt, im Vorfeld sagte er sogar: Dass das saudi-arabische Konsulat sich für ihn wie ein Besuch in der Heimat anfühlen würde, die er verlassen musste. Jamal lächelte, als er das Konsulat betrat. Es ging ja um die Papiere, die uns unsere Hochzeit ermöglichen sollten.

Hatten Sie schon ein Hochzeitsdatum geplant?

Cengiz: Wir wollten gleich, nachdem Jamal die Dokumente hatte, das Aufgebot im Rathaus von Istanbul bestellen.

Sie standen vor dem saudi-arabischen Konsulat in Istanbul, als drinnen Ihr Verlobter ermordet wurde. Wann haben Sie bemerkt, dass etwas schiefläuft?

Cengiz: Ich wartete vor dem Konsulat. Beim ersten Mal hatte es etwa eine Stunde gedauert, bis Jamal wieder herauskam. Die Leute gingen raus und rein. Es war ein normaler Tag. Dann dachte ich, die haben vielleicht länger zu reden oder er wird aus irgendeinem Grund befragt. In der arabischen Kultur ist es durchaus üblich, länger zu reden. Dann dachte ich, vielleicht wartet er auch auf die Dokumente. Aber nach etwa zwei Stunden rief ich im Konsulat an und ein Mann antwortete mir: Es sei niemand mehr drinnen und das Konsulat schon geschlossen. In diesem Moment realisierte ich, hier stimmt etwas nicht.

Sie warteten bis Mitternacht, erst dann gingen Sie. Wenn Sie zurückdenken, an die Stunden vor der Konsulatstür, was wissen Sie noch davon?

Cengiz: Ich rief meine einflussreichsten Kontakte in der türkischen Regierung an und erzählte, was mir und Jamal gerade passierte, dass er im Konsulat verschwunden ist – und dass das Konsulat sagt, niemand sei mehr drinnen. Ich bat um Hilfe und suchte nach Erklärungen. Es war eine unerwartete Situation. Ich bin eigentlich emotional und impulsiv, aber in dem Moment reagierte ich rational und versuchte, Hilfe zu organisieren. Ich glaubte, Jamal lebe noch. Ich ahnte nicht, dass er drinnen auf grausame Weise ermordet worden war.

Hatice Cengiz, Witwe von Jamal Kashoggi, im Gespräch mit Redakteurin Diana Zinkler. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Saudi-Arabien vertrat zunächst tagelang die Darstellung, dass Jamal Kashoggi die Botschaft verlassen habe. Zweifelten Sie gleich an dieser Geschichte?

Cengiz: Natürlich habe ich dieser Version nicht eine Sekunde Glauben geschenkt. Wieso hätte Jamal die Botschaft verlassen sollen, ohne mich? Wir wollten heiraten! Außerdem war sein Handy bei mir. Warum hätte er gehen sollen – ohne mit mir zu sprechen? Als diese Erklärung von Saudi-Arabien veröffentlicht wurde, habe ich mir sehr große Sorgen gemacht. Ich dachte, sie taktieren, um Zeit zu gewinnen, vielleicht wollen sie ihn länger verhören. Ich war aber sicher, er ist am Leben. Bis zu dem Tag, an dem Saudi-Arabien das Statement veröffentlichte: Er sei „versehentlich gestorben“. Dann erst hatte ich Gewissheit.

Es gab eine Gerichtsverhandlung in Saudi-Arabien, es wurden Täter und Beteiligte verurteilt, auch die Türkei führte einen Prozess, der später an Saudi-Arabien überwiesen wurde. Der älteste Kashoggi-Sohn hat den Tätern verziehen. Ihnen reicht das nicht, warum?

Cengiz: Für mich ist diese Erklärung, dass Jamal „versehentlich“ getötet worden sei, nicht ausreichend. Wie kann man jemanden versehentlich töten und in Teile sägen? Bis heute haben diese Leute darauf keine Antwort gegeben. Ich finde auch nicht, dass irgendwer das Recht hat, den Mördern von Jamal zu vergeben – auch nicht seine Familie. Aber darum geht es nicht. Denn es wurde ein Unschuldiger auf brutalste Weise getötet, das muss aufgeklärt und die Mörder müssen zur Verantwortung gezogen werden. Bis heute gibt es keine Erklärung von Saudi-Arabien darüber, was im Konsulat passiert ist. Der Prozess in Saudi-Arabien glich einer Theateraufführung und am Prozess in der Türkei nahm kein Beschuldigter teil. Das sind für mich keine realen Prozesse gewesen. Ich stehe bildlich gesprochen immer noch wie vor vier Jahren vor dem Konsulat und versuche, die Wahrheit herauszufinden.

Sie und die Organisation Dawn haben im Oktober in Washington Klage gegen den saudischen Kronprinzen eingereicht und gegen dessen Vertrauten Saud al-Qahtani. Wer hat Beweise gegen die beiden, beteiligt gewesen zu sein – und was wissen Sie?

Cengiz: Diese saudi-arabische Einheit, die Jamal im Konsulat getötet hat, reiste mit Privatjets an, mit diplomatischen Pässen. Nur wenige Menschen haben diese Privilegien in Saudi-Arabien. Das sind höchste Zirkel gewesen, alles war präzise geplant. Niemand kann so etwas in Saudi-Arabien durchführen, ohne dass die Regierung davon etwas weiß. Bis heute lehnt es die saudi-arabische Regierung ab, dass es unabhängige Untersuchungen gibt. Die französische Menschenrechtsexpertin Agnès Callamard übernahm als UN-Sonderermittlerin die Untersuchung des Falles, und sie ist überzeugt davon, dass der saudische Kronprinz von der Tötung zumindest gewusst habe. Sie forderte längst, dass es unabhängige Ermittlungen der UN gibt. Ich denke, es gibt also Beweise, dass Mohammed bin Salman involviert war. Er hat bislang auch nicht bewiesen, dass er unschuldig ist.

Der Journalist Jamal Khashoggi und Hatice Cengiz in glücklichen Tagen im Jahr 2018. Die beiden wollten heiraten. Foto: DCM / HanWay Film

Wie geht es Ihnen heute – nach diesen vier Jahren?

Cengiz: Ich habe das Gefühl, mein Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit wird nie enden. Das ist die Geschichte meines Verlobten Jamal, die Geschichte eines Menschen, die jetzt auch meine Geschichte ist. Jamals Gesicht steht für die Ungerechtigkeit und Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien. Das dürfen wir nicht vergessen.

Wann ist Ihnen ihr Verlobter am nächsten?

Cengiz: Jetzt, wenn ich über ihn spreche. In jeder meiner Unterhaltungen suche ich ihn in meinem Gegenüber. Ich fühle ihn dann und kann ihn sogar in meinem Geist berühren. Wir hatten nicht genug Zeit, für ein ganzes Leben. Aber ich bin immer noch stolz auf ihn, auch wenn ich ihn verloren habe.

Wie beurteilen Sie die Menschenrechtslage und die Pressefreiheit derzeit in Saudi-Arabien?

Cengiz: Die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien ist beängstigend schlecht. Und sie hat sich sogar noch verschlechtert in der Zeit nach Jamals Tod. In Saudi-Arabien wurden in diesem Jahr an nur einem Tag 81 Menschen hingerichtet. Einige von ihnen waren wegen Störung des sozialen Friedens, Sitzstreiks und wegen Protesten getötet worden, also wegen Dingen, die eigentlich durch das Recht auf freie Meinungsäußerung oder durch das Versammlungsrecht geschützt sind. Die Regierung hat das Gefühl, tun zu können, was sie will, weil sich kein anderes Land für ihre Verbrechen interessiert. Stattdessen werden Waffengeschäfte und Energiedeals abgeschlossen. Und das auf dem Rücken der Bevölkerung. Aber Deutschland, die USA und der ganze Westen haben eine Verantwortung, dass sich etwas in Saudi-Arabien verändert.

Der Ukraine-Krieg und die Energiekrise stellen vieles in Frage: Wenn Sie sehen, dass die deutsche Bundesregierung mit Saudi-Arabien verhandelt, Bundeskanzler Olaf Scholz nach Riad fährt, was geht Ihnen dann durch den Kopf?

Cengiz: Deswegen bin ich auch in Deutschland. Deutschland hat den Waffenexport nach Saudi-Arabien gestoppt. Jetzt wird wieder über Waffenlieferungen verhandelt. Das ist sehr traurig. Ich kann nur warnen: Die deutsche Regierung sollte sich nicht abhängig machen von Russland, aber auch nicht von Saudi-Arabien. So tauscht man nur ein Unterdrückungsregime als Partner gegen ein anderes aus. Das wird dem saudi-arabischen Unrechtsstaat Auftrieb geben und diese Macht wird das Regime gegen das eigene Volk wenden.

Sie treffen auch Robert Habeck in Deutschland. Was ist Ihre Botschaft an ihn?

Cengiz: Der saudi-arabische Erbe ist gefährlich. Mohammed bin Salman richtet das größte Unrecht in Saudi-Arabien an. Aus diesem Grund hoffe und fordere ich, dass die Bundesregierung ihn nie hier in Deutschland empfangen würde. Das wäre eine Legitimation für ihn und für sein Handeln. Eine Einladung würde sein Unrechtssystem und Morde wie an Jamal legitimieren.

Sie leben heute in Istanbul. Warum?

Cengiz: Die Türkei ist mein Land, dort fühle ich mich sicher. Warum sollte ich dort weggehen? Es ist meine Heimat, und sie ist das Letzte, was mir von Jamal geblieben ist. Hier lebten wir zusammen, hier träumten wir von einer gemeinsamen Zukunft.

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.