China: Mit Deutschland gemeinsam dem Multilateralismus verpflichtet

Fr., 04.11.2022, 15.23 Uhr

Chinas Ministerpräsident Li Keqiang hat beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Peking die deutsch-chinesischen Beziehungen als "gesund" gewürdigt. Es sei "ein Signal an die Welt", dass beide Länder gemeinsam "den Multilateralismus hochhalten und die Multipolarität unterstützen", sagte Li in Peking.

