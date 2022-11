Scholz in China: Kanzler muss sich bei Xi Jinping bizarren Covid-Regeln beugen

Peking. Olaf Scholz tritt sein Treffen mit Xi Jinping an. Der Besuch des Kanzlers in China ist umstritten – doch er er kündigt große Pläne an.

Dieser Besuch in China ist wohl die bisher bizarrste Reise des Kanzlers. Kurz nach der Landung auf dem Internationalen Flughafen von Peking am Freitagmorgen hebt der Airbus der deutschen Luftwaffe wieder ab und fliegt weiter ins südkoreanische Seoul. Die Crew des Regierungsfliegers lässt Olaf Scholz und seine Delegation für gerade einmal elf Stunden in der chinesischen Hauptstadt zurück, anstatt wie üblich am Flughafen zu warten.

Der Grund sind die rigiden Corona-Regeln in China. Das Land hat sich in der Pandemie abgeschottet und fährt noch immer eine drastische Null-Covid-Strategie.

Würde die Besatzung der Kanzlerflugzeugs in Peking bleiben, müsste sie in mehrtägige Corona-Quarantäne in einer staatlichen Einrichtung. Für den Rest der Delegation gilt während des Kurzbesuchs eine Sonderregel, die Reisegruppe wird aber streng abgeschirmt: Auf den Fahrten in Peking dürfen die Fenster der Minibusse nicht geöffnet werden. Es herrscht strenge Maskenpflicht. Für Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Peking heißt es nach dem Kontakt mit den Besuchern: zehn Tage Quarantäne.

Besuch in China: Scholz bringt seinen eigenen Arzt mit

Trotz zwei PCR-Tests in den 48 Stunden vor dem Abflug muss der Scholz-Tross sich am Flughafen von Peking erneut von chinesischem Personal testen lassen. Der Rachenabstrich findet tief, sehr tief in der Kehle statt. Hintergrund: Die ungewöhnliche Corona-Tour des Kanzlers nach Peking

Scholz ist der erste westliche Regierungschef, der China seit der Wiederwahl von Präsident Jinping als Vorsitzender der Kommunistischen Partei besucht. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Für den Kanzler gilt eine Ausnahme: Seinen Test nimmt ein mitgereister Arzt aus Deutschland noch an Bord vor – allerdings unter chinesischer Aufsicht. Eine Truppe in Ganzkörperanzügen und mit Schutzbrillen besteigt dafür das Flugzeug. Die Szene wirkt wie aus einem Katastrophenfilm, in dem eine giftige Fracht an Bord der Maschine vermutet wird.

Einen PCR-Test durch örtliche Vertreter hatte Scholz schon einmal verweigert, als er wenige Tage vor Russlands Angriff auf die Ukraine zu nach Moskau flog. Nun also die nächste Reise in einen autoritären Staat, das Misstrauen reist mit. Viele Mobiltelefone bleiben im Flugzeug, andere sollen nach dem Aufenthalt vernichtet werden. Aus Angst vor chinesischer Spähsoftware.

Staatschef Xi empfängt den Kanzler in der Großen Halle des Volkes

PCR-Test bestanden: Präsident Xi Jinping trifft Scholz zum Antrittsbesuch. „Ich bin sehr froh, dass ich hier sein kann und wir miteinander sprechen können“, sagt Scholz. In einem prunkvollen Saal sitzen sie sich an langen Tischen gegenüber. Xi empfängt seinen Gast in der Großen Halle des Volkes an der Westseite des Tian’anmen-Platzes.

Dort hatte sich der Herrscher über 1,4 Milliarden Menschen im vergangenen Monat als Chef der Kommunistischen Partei Chinas wiederwählen lassen. Auf dem Parteitag zementierte der autoritäre Xi seine Macht und unterstrich den totalitären Führungsanspruch der Partei. Mehr dazu: Absolute Macht für Chinas Führer Xi

Um die Welt gingen die Bilder von Xis eiskaltem Blick, als sein Vorgänger Hu Jintao während der Abschlusszeremonie plötzlich ohne Erklärung abgeführt wurde. Für Scholz ist nach dem Parteitag klar: „Das China von heute ist nicht mehr dasselbe wie noch vor fünf oder zehn Jahren“, schrieb Scholz vor der Reise in einem Zeitungsbeitrag.

Die Drohgebärden Pekings gegenüber Taiwan lassen die Angst vor einem Krieg in Asien wachsen. Ein Graus ist dem Kanzler zudem, wie die Regierung Menschenrechte mit Füßen tritt und Minderheiten unterjocht.

Ukraine-Krieg: Xi ist ein enger Verbündeter von Wladimir Putin

Dennoch ist es für den Kanzler keine Option, nicht mit der chinesischen Führung zu reden „Wir kommen zusammen in einer Zeit, die von großen Spannungen geprägt ist“, sagt Scholz bei dem Treffen mit Xi. „Ganz besonders will ich den russischen Krieg gegen die Ukraine hervorheben.“

Kurz vor dem G20-Gipfel in knapp zwei Wochen auf Bali hat das persönliche Treffen des Kanzlers mit Chinas Staatschef große Bedeutung – schließlich ist Xi der mächtigste Verbündete von Wladimir Putin und kann somit Einfluss auf Russlands Krieg in der Ukraine nehmen, wie kein zweiter ausländischer Staatschef. Bisher ist unklar, ob Putin zu dem G20-Treffen auf der indonesischen Insel kommt.

Umso wichtiger ist für Scholz das direkte Gespräch mit Xi. Besonders vor dem Hintergrund der immer wieder kehrenden Atomdrohung Putins, während der Ukraine-Krieg für Russland immer mehr zu einem Desaster wird. „Als ständigem Mitglied des Sicherheitsrates kommt China eine besondere Verantwortung zu“, formulierte Scholz vor dem Besuch seine Erwartungen und Hoffnungen an Xi. „Klare Worte Pekings an die Adresse Moskaus sind wichtig.“

China-Besuch: Scholz nimmt eine besondere Rolle ein

Scholz ist nicht nur der erste westliche Regierungschef, der Xi seit der Propagandashow auf dem Parteitag trifft. Scholz ist auch der erste Staatsgast aus der EU, der seit 2019 die Volksrepublik besucht. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind zerrüttet: Hier in Peking spricht der Kanzler im Namen des gesamten Westens, wenn er vor der atomaren Eskalation warnt. Er habe sich vor der Reise eng mit den USA und den europäischen Verbündeten abgestimmt, beteuert Scholz.

In der EU hatte Scholz zuletzt nicht bei allen Mitgliedstaaten den Ruf eines Teamspielers. Die Partner beobachten den Besuch des Kanzlers in Peking genau.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, M) kommt auf dem Internationalen Hauptstadtflughafen Peking an. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Scholz will Abhängigkeit Deutschlands von China verhindern

Aber auch in Deutschland wird genau darauf geachtet, welche Worte Scholz wählt. Ob er in seinen Gesprächen mit Xi und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang kritische Themen wie die Menschenrechte und die Verfolgung von Minderheiten offen anspricht – oder sich in Handelsfragen gegenüber der Führung des machthungrigen Landes zahm gibt.

Seine Koalitionspartner hatte der SPD-Politiker brüskiert, als er gegen ihre ausdrücklichen Bedenken einen – wenn auch begrenzten – Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco in einen Terminal des Hamburger Hafens durchdrückte.

Besonders die Grünen fordern größere Distanz zu China, als Deutschland in der Regierungszeit von Scholz‘ Vorgängerin Angela Merkel (CDU) pflegte. Sie wollen die Lehre aus der Abhängigkeit von russischem Gas ziehen, die Deutschlands in die tiefe Energiekrise stürzte, die das Land nun vor dem Winter fürchten lässt.

Auch Scholz will verhindern, dass die deutsche Wirtschaft von Lithium oder Halbleitern aus China abhängig ist. Dafür sollen nach seiner Vorstellung aber nicht die Beziehungen abgebrochen, sondern als Alternative neue Lieferwege und neue Märkte erschlossen sowie die Herstellung wichtiger Produkte in Deutschland gestärkt werden.

Scholz in China: Prominente Namen in der Wirtschaftsdelegation

Wie groß die ökonomische Bedeutung Chinas für Deutschland ist, zeigt die Wirtschaftsdelegation, die den Kanzler begleitet. Die Liste der mitreisenden Manager und Firmenchefs liest sich wie ein Who is Who der deutschen Wirtschaft: Bayer, Volkswagen, BMW, BASF, Siemens, Merck, Adidas, BMW, die Deutsche Bank und Biontech sind vertreten. Ein Dutzend Wirtschaftsbosse hatte das Glück, die Zusage aus dem Kanzleramt zu bekommen, das Interesse war deutlich größer – trotz des knappen Programms in Peking.

In der Vergangenheit hatten die Unternehmenschefs auf dem Rückweg einer Kanzlerreise oft lukrative Verträge im Gepäck. Nun sind sie froh, nach der langen Corona-Isolation Chinas mal wieder Kontakte pflegen zu können.

Es sei gut, „konkret und direkt“ miteinander sprechen zu können, auch über „die Möglichkeiten, die wirtschaftlichen Beziehungen weiterzuentwickeln“, sagt auch der Kanzler. „Selbstverständlich auch über die Fragen, wo wir unterschiedliche Perspektiven verfolgen.“

