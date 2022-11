Prognosen: Netanjahus Likud bei Wahl in Israel vorne

אני קורא לכולכם לממש את זכותכם הדמוקרטית — צאו להצביע!



أناشد الجميع بممارسة حقكم الديمقراطي — اخرجوا للتصويت!



I call on everyone to exercise their democratic right — go and vote! pic.twitter.com/XKd8ntxHBa