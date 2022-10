Söder kann Corona-"Gemeckere" von Lauterbach "nicht mehr hören"

Fr., 28.10.2022, 18.54 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will in Bayern vorerst keine drastischen Maßnahmen mehr gegen die Corona-Pandemie ergreifen. "Ein Absperren im Winter werden wir nicht mehr machen", sagte der CSU-Chef beim Parteitag in Augsburg. Er könne die Warungen von Bundesgesundheitsminister Larl Lauterbach (SPD) "nicht mehr hören".

