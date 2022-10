Scholz und Rutte: Keine neuen europäischen Schulden wegen Energiekrise

Di., 04.10.2022, 16.23 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte haben sich gegen neue gemeinsame Schulden in Europa zur Bewältigung der Energiekrise ausgesprochen. Beide Politiker verwiesen in Berlin auf den europäischen Corona-Wiederaufbaufonds, von dem ein Großteil des Geldes noch nicht in Anspruch genommen worden sei.

