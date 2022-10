Brasilianer entscheiden Ende Oktober in Stichwahl über Präsidenten

Mo., 03.10.2022, 12.24 Uhr

Mit einem wider Erwarten knappen Sieg hat der linke Spitzenkandidat Luiz Inácio Lula da Silva die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien für sich entschieden. Er gewann 47,97 Prozent der Stimmen, während Amtsinhaber Jair Bolsonaro 43,6 Prozent für sich verbuchen konnte. Damit treten die beiden Kandidaten am 30. Oktober in einer Stichwahl gegeneinander an.

Video: Politik