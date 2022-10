Netzwerk-Friedenskooperative-Demo in Berlin: "Verhandeln statt Schießen"

Sa., 01.10.2022, 18.23 Uhr

Das Netzwerk Friedenskooperative hat in verschiedenen Städten Deutschlands zu Demonstrationen und Mahnwachen aufgerufen: Auch in Berlin versammeln sich dutzende Menschen unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Verhandeln statt Schießen". Demonstranten verlangen den Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine, und die Wiederaufnahme des Dialogs mit Russland.

