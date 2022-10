Wahl in Bosnien und Herzegowina: Abstimmung in einem gespaltenen Land

Sa., 01.10.2022, 10.23 Uhr

Vor dem Hintergrund wachsender ethnischer Konflikte finden am Sonntag in Bosnien und Herzegowina Wahlen statt. Die Abstimmung ist so komplex wie das Land selbst. Das Balkanland ist in einen serbischen und einen kroatisch-muslimischen Teilstaat geteilt, zudem gibt es eine Zentralregierung.

