Lindnder: "Sind in einem Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit"

Lindnder: "Sind in einem Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit"

Do., 29.09.2022, 16.23 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner (FDP) hat bei einer Pressekonferenz in Berlin betont, dass sich Deutschland derzeit in einem "Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit" befindet. Die Lage habe sich nach dem "Sabotage" in der Ostsee weiter verschärft, sagte der FDP-Politiker.

Video: Wirtschaft und Finanzen, Krise, Krieg, Konflikt, Politik