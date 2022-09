Proteste im Iran: Polizei will noch härter durchgreifen

Mi., 28.09.2022, 18.53 Uhr

Knapp zwei Wochen nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini dauern die Proteste im Iran unvermindert an. Die Polizei will nun noch härter gegen Demonstrierende vorgehen. Exil-Iraner sehen die Proteste als Anfang vom Ende der Islamischen Regierung in Teheran.

