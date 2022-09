Gas-Lecks in Nord Stream-Pipelines geben Rätsel auf

Di., 27.09.2022, 14.53 Uhr

Lecks in den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 geben den Ostsee-Anrainern Rätsel auf. Zur Ursache gab es zunächst keine sicheren Erkenntnisse. Moskau schließt einen möglichen Sabotageakt nicht aus. of the pipeline Nord Stream 1

