Von der Leyen kündigt Reise nach Kiew an

Mi., 14.09.2022, 10.53 Uhr

In ihrer Rede zur Lage der Union in Straßburg hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt, noch heute in die Ukraine zu reisen. Der EU-Binnenmarkt solle zur Erfolgsgeschichte auch für die Ukraine werden, sagte von der Leyen.

