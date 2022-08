Drei weitere Schiffe mit Getreide legen in der Ukraine ab

Drei weitere Schiffe mit Getreide legen in der Ukraine ab

Fr, 05.08.2022, 16.23 Uhr

Drei weitere Schiffe mit tausenden Tonnen Mais an Bord haben ukrainische Häfen verlassen. Als erstes Schiff hatte der Frachter "Razoni" am Montag in Odessa abgelegt.

Video: Wirtschaft und Finanzen, Krise, Krieg, Konflikt