Am Jahrestag des Massakers von Srebrenica 50 weitere Opfer begraben

Am Jahrestag des Massakers von Srebrenica 50 weitere Opfer begraben

Mo, 11.07.2022, 17.16 Uhr

Bei der Gedenkveranstaltung zum 27. Jahrestag des Massakers von Srebrenica sind am Montag die sterblichen Überreste von 50 weiteren Opfern beigesetzt worden. Nach einem gemeinsamen Gebet wurden die erst kürzlich identifizierten Opfer in der Gedenkstätte in Potocari unweit von Srebrenica bestattet, wo bereits 6671 weitere Opfer begraben sind.