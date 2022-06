Landesweite Demonstrationen in den USA für schärfere Waffengesetze

So, 12.06.2022, 10.43 Uhr

In den USA haben tausende Menschen für schärfere Waffengesetze demonstriert. In den vergangenen Wochen hatte es eine Serie besonders blutiger Schusswaffenangriffe gegeben. protests to demand stricter gun control in New York, Washington, DC, Parkland, Florida and Texas