Das Kriegstagebuch des achtjährigen Jegor aus Mariupol

Fr, 10.06.2022, 12.53 Uhr

Der achtjährige Jegor aus Mariupol hat mehr erlebt als so manches Kind in seinem Alter. Die Schrecken des Krieges hat der Junge in einem Kriegstagebuch festgehalten. Inzwischen sind er und seine Familie aus der Hafenstadt geflohen.