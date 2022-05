Ukrainer prangern in Davos mutmaßliche russische Kriegsverbrechen an

Mo, 23.05.2022, 17.38 Uhr

Der Krieg der Ukraine ist das beherrschende Thema des Weltwritschaftsforums in Davos Russland wurde in diesem Jahr von der Teilnahme ausgeschlossen. Dafür haben die Delegierten der Ukraine das "Russische Haus" in Davos in das "Russische Kriegsverbrechen Haus" umgewandelt, um für ihre Sache zu werben.