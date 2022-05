Bundestag streicht Altkanzler Schröder das Büro

Do, 19.05.2022, 18.41 Uhr

Wegen seiner Tätigkeiten für russische Energiekonzerne gerät Gerhard Schröder (SPD) immer stärker unter Druck. Der Haushaltsausschuss des Bundestags strich dem Altkanzler sein staatlich finanziertes Büro. Das Europaparlament sprach sich für EU-Sanktionen gegen Schröder aus.