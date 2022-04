Macron bei Präsidentenwahl vor Rechtspopulistin Le Pen

So, 10.04.2022, 20.56 Uhr

Emmanuel Macron hat die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich gewonnen. In der Stichwahl am 24. April steht der Amtsinhaber der Rechtspopulistin Marine Le Pen gegenüber.