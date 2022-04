Fish and Chips: Nationalgericht der Briten wird deutlich teurer

Sa, 02.04.2022, 09.39 Uhr

Was haben "Fish and Chips" und der Ukraine-Krieg miteinander zu tun? Mehr als man auf den ersten Blick denkt. Aufgrund der Sanktionen gegen Russland wird jetzt Fisch in Großbritannien knapp - und die Energiepreise steigen.