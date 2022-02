Ukraine Konflikt aktuell: Karte zeigt, wo Russland angreift

Russland hat am Wochenende eine Ausweitung seiner Militäroffensive in der Ukraine angeordnet. Den Streitkräften sei befohlen worden, nunmehr "die Offensive in alle Richtungen zu erweitern", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Begründet wurde der Befehl damit, dass die Ukraine Verhandlungen mit Russland abgelehnt habe. Am Sonntag bestätigten sowohl die Ukraine als auch Russland, dass es nun zu ersten Friedensverhandlungen kommen soll.

Unsere Karte zeigt die Kampfhandlungen basierend auf überprüften Informationen unterschiedlicher Quellen.

Ukraine-Krieg: Interaktive Karte zeigt Schauplätze des Konflikts

Die Ukraine bestätigte, dass in verschiedenen Teilen des Landes schwer gekämpft wird. Die Gefechte konzentrierten sich am Sonntag vor allem auf die Hauptstadt Kiew und die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten der Ukraine.

Ukraine-Krieg: Am Donnerstag startete der Angriff

Zu Gefechten kam es bereits in Odessa, Cherson, Mariupol, Tschuhujiw, Hluchiw und Tschernihiw. Beschossen wurden im Westen unter anderem Schytomyr, Winnyzja, Luzk, Lwiw (Lemberg), Iwano-Frankiwsk, Kornych und Winnyzja.

Am Donnerstag (24.2) hatte die russische Armee die Ukraine mit Panzern und Luftschlägen im ganzen Land angegriffen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind bereits mehr als 360.000 Menschen auf der Flucht. Die meisten Menschen seien nach Polen oder Moldau geflohen, schrieb UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi am Freitag auf Twitter. Für Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren gilt nach der Generalmobilmachung ein Ausreiseverbot.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte immer wieder in Videos, dass er in Kiew bleiben würde, „um unsere Unabhängigkeit und unser Land zu verteidigen.“

