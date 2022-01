Nato-Mitgliedstaaten verstärken Militärpräsenz in Osteuropa

Nato-Mitgliedstaaten verstärken Militärpräsenz in Osteuropa

Mo, 24.01.2022, 12.10 Uhr

Wegen der Spannungen mit Russland verstärken eine Reihe von Nato-Mitgliedstaaten ihre Militärpräsenz in Osteuropa: Das Bündnis erklärte, es sollten zusätzliche Kampfflugzeuge und Marineschiffe in die Ostsee und in osteuropäische Länder wie Litauen oder Bulgarien entsandt werden.