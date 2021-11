Luftwaffe verlegt am Freitag erstmals Patienten innerhalb Deutschlands

Luftwaffe verlegt am Freitag erstmals Patienten innerhalb Deutschlands

Fr, 26.11.2021, 20.39 Uhr

Angesichts der eskalierenden Coronalage hilft die Bundeswehr am Freitag erstmals bei der überregionalem Verlegung von Intensivpatienten in Deutschland. Ein speziell für medizinische Evakuierungen ausgerüstetes Transportflug vom Typ Airbus 310 der Flugbereitschaft der Bundeswehr starte im Tagesverlauf zu einem Flug vom bayerischen Memmingen zum Flughafen Münster/Osnabrück in Nordrhein-Westfalen.