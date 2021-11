Berichte: Jens Spahn kandidiert nicht für CDU-Vorsitz

Wer tritt die Nachfolge von Armin Laschet an? Gesundheitsminister Spahn offenbar nicht. Er geht nicht für den CDU-Vorsitz ins Rennen.

Der Geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will offenbar nicht für den Parteivorsitz seiner Partei kandidieren. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Teilnehmerkreise der Sitzung der Unionsfraktion.

Am Mittwoch sagte Spahn demnach, dass er nicht in parteiinterne Wahlkämpfe gehe, sondern bis zur letzten Minute als Minister arbeiten und sich darauf konzentrieren werde. "Ich bin im Team Union", wurde Spahn zitiert. Für seine Ankündigung soll er in der Sitzung Applaus bekommen haben.

Als mögliche Nachfolger von Armin Laschet gilt neben dem Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Außenpolitiker Norbert Röttgen noch der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun. (les/afp)