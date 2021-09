Britta Ernst: Das ist die Frau von Olaf Scholz

Berlin Wenn SPD-Kandidat Olaf Scholz Kanzler werden würde, würde auch seine Frau in den Fokus rücken. Das muss man über Britta Ernst wissen.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat im Wahlkampfendspurt seine ablehnende Haltung zu Steuersenkungen bekräftigt. Wer wie Politiker aus der Union und der FDP solche Forderungen erhebe, "der kann nicht rechnen", sagte Scholz bei einer Kundgebung in Köln.

SPD-Kandidat Olaf Scholz hat, wenn die SPD bei der Bundestagswahl ähnlich gut abschneidet wie in den Umfragen, derzeit sehr gute Chancen auf das Kanzleramt. Die Rolle von Angela Merkels Mann Joachim Sauer würde dann Scholz' Ehefrau Britta Ernst übernehmen.

Britta Ernst (60) und ihren Partner Olaf Scholz (63) verbindet nicht nur die Ehe, sondern auch der Beruf. Genau wie der derzeitige Vizekanzler und Finanzminister ist auch seine Frau Politikerin in der SPD. Seit 2017 ist Britta Ernst in Brandenburg Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, vorher hatte sie dieses Amt bereits in Schleswig-Holstein inne.

Scholz' Partnerin Britta Ernst: Seit über 40 Jahren in der SPD

Dass seine Frau auch im Falle einer Kanzlerschaft weiterarbeite, steht für Olaf Scholz außer Frage. Als er in der Gesprächsreihe "Brigitte live" darauf angesprochen wurde, zeigte er sich entrüstet. Seine Frau sei eine großartige Politikerin – deshalb empöre ihn auch die Frage, ob sie weiterarbeiten würde, wenn er Kanzler würde, sagte er.

Lesen Sie auch: So ticken die Kanzlerkandidaten privat

Britta Ernst, die 1961 in Hamburg zur Welt kam, ist bereits seit 1978 ein aktives Mitglied der SPD. Nach ihrem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Kauffrau für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Lange Zeit war Ernst Mitglied in der Hamburgischen Bürgerschaft bis sie in Schleswig-Holstein zur Ministerin für Schule und berufliche Bildung ernannt wurde und anschließend brandenburgische Bildungsministerin wurde. Britta Ernst ist außerdem die amtierende Vorsitzende der Kultusministerkonferenz.

Britta Ernst (SPD), Brandenburger Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg. Foto: dpa

Olaf Scholz über Britta Ernst: Sie bedeutet mir alles

1998 heirateten Britta Ernst und Olaf Scholz. Das kinderlose Paar lebt in Potsdam. Über seine Frau sagte Scholz: „Ich glaube, dass ich ein ganz anderer Mensch wäre, wenn ich nicht mit Britta Ernst verheiratet wäre.“ Sie ist Frühaufsteherin, er schläft lang, wenn es geht. Beide radeln gern. Seine Frau sei es auch gewesen, die ihn irgendwann sanft zum Abnehmen und damit zum Joggen gedrängt habe. Auf seiner Homepage schreibt er, seine Frau bedeute für ihn „alles“. Im „Spiegel“ sagt er: „Das Wichtigste im Leben ist die Liebe.“

Scholz und die SPD: Das könnte passieren, wenn er Sonntag verliert

Britta Ernst gilt als norddeutsch zurückhaltend, pragmatisch und unaufgeregt. Zu einer möglichen Kanzlerschaft ihres Mannes wollte sie sich bisher nicht äußern. Doch als Scholz 2011 Erster Bürgermeister in Hamburg wurde, zog sie sich dort aus der Landespolitik zurück. Der Schritt fiel ihr allerdings nicht leicht. „In keinem Bereich ist es richtig, dass Veränderungen bei einem Partner mit dem Verzicht des anderen begleitet werden“, schrieb sie damals. Zum Austausch in einer Partnerschaft gehöre für sie jedoch, dass sich die politischen Aufgaben nicht zu sehr überschnitten.

(csr)