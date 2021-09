Bundestagswahl 2021 in Hamburg: Ergebnisse und Hochrechnung

Berlin Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Wie haben die Menschen in Hamburg abgestimmt? Das Ergebnis im Überblick.

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

Über eine Million Menschen sind am Sonntag aufgefordert, in Hamburg ihre Stimmen für die Bundestagswahl abzugeben. Der Stadtstaat im Norden hat so viele Einwohner, dass er in sechs Wahlkreise eingeteilt wird. In Hamburg Mitte (Wahlkreis 18), Hamburg-Altona (19), Hamburg-Eimsbüttel (20), Hamburg-Nord (21), Hamburg-Wandsbek (22) und Hamburg-Bergedorf-Harburg (23) können die Wahlberechtigten ihre Kreuze machen.

Sobald die Stimmen am Wahlabend ausgezählt sind, finden Sie hier das Ergebnis der Bundestagswahl für Hamburg. Bis dahin zeigt die Grafik die aktuellste bundesweite Umfrage.

Bundestagswahl: Diese Parteien treten in Hamburg an

Abgeordnetenmandate können nicht nur direkt über die Erststimmen errungen werden. Viele Bundestagsabgeordnete ziehen über die Landeslisten ihrer jeweiligen Partei ins Parlament ein. Wie viele Bewerber das bei einer Partei sind, hängt vom Abschneiden bei den Zweitstimmen ab. Diese bestimmen nämlich die Sitzverteilung im Bundestag.

Insgesamt treten 22 Parteien in Hamburg mit einer Landesliste an. Welche das sind, zeigt die Übersicht:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Bündnis 90/Die Grünen

Die Linke

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

diePinken/BÜNDNIS21 (BÜNDNIS21)

Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

Die im Bundestag vertretenen Parteien haben auch in Hamburg ihre beliebtesten Bundespolitiker als Spitzenkandidaten aufgestellt. So steht beispielsweise Aydan Özoğuz auf Listenplatz eins der Hamburger SPD, Christoph Ploß führt die CDU-Liste an.

Bundestagswahl 2017: Ergebnisse

Mit 27,2 Prozent der Zweitstimmen lag die CDU bei der Bundestagswahl 2017 nur knapp vor der SPD. Diese Zweitstimmenanteile erreichten die Parteien vor vier Jahren:

CDU SPD Grüne Die Linke FDP AfD Sonstige 27,2 % 23,5 % 13,9 % 12,2 % 10,8 % 7,8 % 4,5 %

(fmg)