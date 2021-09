Bundestagswahl 2021 in Niedersachsen: Ergebnis und Wahlbeteiligung

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

In Niedersachsen wird am 26. September 2021 in 29 Wahlkreisen gewählt. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben in dem Bundesland schon die Kommunalwahlen stattgefunden. Hier schnitt die SPD nicht so gut ab, wie sie es sich erhofft hatte. Wird das bei der bundesweiten Abstimmung anders?

In Niedersachsen liegen die Bundestagswahlkreise mit den Nummern 24 bis 53. Da die Wahlkreise in Deutschland so aufgeteilt werden, dass sie alle in etwa dieselbe Einwohnerzahl umfassen, decken sich diese Gebiete nicht immer mit den Landkreisen. So ist die Landeshauptstadt Hannover beispielsweise in zwei Wahlkreise aufgeteilt. Auf die 29 Direktmandate und die Listenplätze des Landes bewerben sich in etwa 200 Kandidaten und Kandidatinnen.

Sobald die Stimmen am Wahlabend ausgezählt sind, erfahren Sie hier, wie die Menschen in Niedersachsen gewählt haben. Vorher zeigen wir den aktuellen Stand der Parteien in den bundesweiten Umfragen.

Ergebnisse und Hochrechnung der Bundestagswahl 2021 in Niedersachsen: Diese Parteien treten an

21 Parteien stehen in Niedersachsen auf dem Stimmzettel zur Bundestagswahl 2021. Diese Liste zeigt, welche Parteien in dem Bundesland gewählt werden können:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)

Die Linke

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Freie Wähler

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

Lesen Sie auch: Diese Parteien sind zur Bundestagswahl 2021 zugelassen

(fmg)