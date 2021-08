Klimakrise: Wie steht es wirklich um die Natur? Neuer Bericht des Weltklimarats

Experten aus fast 200 Ländern beraten über den Klimabericht des Weltklimarats. Einem Entwurf zufolge warnen die Forscher vor schweren Naturkatastrophen, falls die Erderwärmung nicht aufgehalten werden kann. of melting ice and images of glaciers

Der Weltklimarat (IPCC) legt nach rund sieben Jahren wieder einen Sachstandsbericht vor

Montag erscheint der erste Teil über den neuesten Stand der Wissenschaft zum Klimawandel

Grüne fordern neuen Umgang bei der Bewirtschaftung von Wäldern

Südeuropa brennt, in Deutschland kämpfen noch immer tausende Menschen mit den Folgen der verheerenden Flut, und am Donnerstag wurde bekannt, dass die Atlantische Umwälzströmung, die unter anderem großen Einfluss auf das Klima in Westeuropa hat, so schwach ist wie nie in den vergangenen 1000 Jahren. Spätestens in diesem Sommer ist unübersehbar, was Forscherinnen und Forscher seit Jahrzehnten vorhersagen: Die menschengemachte Klimakrise ist da, und sie hat Auswirkungen in jedem Teil der Welt. Mehr zum Thema: Griechenland: Zahlreiche Explosionen bei Athen

Jetzt soll es eine neue Zusammenfassung des Wissens über diese Krise geben: Am Montag veröffentlicht der Weltklimarat (das sogenannte Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) das erste Kapitel seines sechsten Sachstandsberichts über die Klimakrise. Hunderte Forscherinnen und Forscher haben jahrelang an dem Bericht gearbeitet, zuletzt hatte es eine zwei Wochen andauernde Abschlusssitzung bis zum finalen Beschluss des Berichts gegeben.

Schauen Sie nach: So trifft der Klimawandel ihren Landkreis

Bericht: Dass sich die Klima-Situation verbessert hat, ist ausgeschlossen

Der Bericht, der in Genf vorgestellt wird, liefert eine aktualisierte Datenbasis für den Kampf gegen die Klimakrise. Die genauen Ergebnisse des Berichts sind noch nicht bekannt – doch dass sich die Lage seit der Veröffentlichung des letzten Sachstandsberichts 2013/2014 wesentlich gebessert hat, gilt als extrem unwahrscheinlich. Die sechs wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichneten die Wissenschaftler seit dem fünften Sachstandsbericht.

"Spoiler: leider kein Grund zum aufatmen...", schrieb Niklas Höhne, Experte für Klimapolitik beim New Climate Institute, am Freitag auf Twitter über "AR6", wie der neue Bericht genannt wird.

Nun ist er fertig: IPCC Bericht Teil 1 wissenschaftliche Grundlagen. Am Montag zu lesen. Spoiler: leider kein Grund zum aufatmen... https://t.co/B99LsGqpiw — Niklas Höhne (@niklashoehne) August 6, 2021

Klimawandel - wie können wir den Schaden begrenzen?

Weitere Kapitel des sechsten Sachstandsbericht sollen im kommenden Jahr erscheinen. Dann soll es unter anderem um Anpassung an den Klimawandel und Schadensbegrenzung gehen.

Die Grünen, die in der vergangenen Woche ihr Klimaschutzsofortprogramm für eine mögliche Regierungsbeteiligung vorgestellt hatten, machen angesichts der Krise neue Vorschläge, wie die deutschen Wälder, die sehr unter der Erderwärmung leiden, besser darauf vorbereitet werden können. Mehr zum Thema: Extremsommer: Grüne fordern Sofortprogramm zum Klimaschutz

Die Grünen wollen neue Regeln für die Waldbewirtschaftung

Die Partei will eine Neuausrichtung der gesetzlichen Grundlagen und Förderpolitik, um "die Wälder so zu bewirtschaften, dass sie ihre biologische Vielfalt, Produktivität, Verjüngungsfähigkeit und Vitalität erhalten". Das schreiben Robert Habeck, Harald Ebner, Bettina Hoffmann, Oliver Krischer, Steffi Lemke und Lisa Badum in einem Papier, das dieser Redaktion vorliegt. Lesen Sie dazu: Grüne Wohlfühlrepublik: Das Wahlprogramm der Partei

Zentral sollen dabei gesetzliche Mindeststandards für die Forstwirtschaft sein, die für alle Waldbesitzer gelten sollen. Unter anderem sollen demnach Waldbesitzer Stämme nur noch einzeln aus dem Wald ernten können, "anstatt ganze Flächen auf einmal kahl zu schlagen", wie es im Papier heißt. Über diesen Mindeststandard hinaus wollen die Grünen außerdem über ein "Klimawaldförderprogramm" dafür sorgen, dass mehr Waldbesitzerinnen und -besitzer naturnahe Wälder wachsen lassen. Lesen Sie auch: Grüne: Baerbock kritisiert "Klima-Wirrwarr" der Union scharf

Anlass für das Papier ist der schlechte Zustand der deutschen Wälder: Nur noch ein Fünftel der Bäume dort, schreiben die Grünen, sei gesund. Durch mehr Risikostreuung, größere strukturelle Naturnähe und mehr Vielfalt an vorrangig heimischen Baumarten wollen sie die Wälder besser auf die in Zukunft steigende Belastung durch den Klimawandel vorbereiten.